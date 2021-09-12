Горняк22: В Барнауле человек погиб, выпав из окна десятиэтажки

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Инцидент произошел днем в субботу в Железнодорожном районе города. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия

Человек погиб при падении из окна десятиэтажного жилого дома в Барнауле 11 сентября. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, это произошло днем по адресу Колесная, 12.

На месте работают сотрудники полиции.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Алтайском крае комбайнер погиб страшной смертью, попав под жатку.

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