Горняк22: Арбузы со вкусом манго и арахисовую картошку начали выращивать в России
Арбузы со вкусом манго Фото: erdc.ru
По словам фермера, который выращивает в своем хозяйстве необычные арбузы и картофель, в их семье любят нестандартные идеи
В Амурской области выращивают необычные арбузы с желтой мякотью и вкусом манго, а также картофель со вкусом арахиса, сообщает сайт «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
Разведением занимается крестьянско-фермерское хозяйство супругов Кустовых, которые поселились в Благовещенском районе по программе «Дальневосточный гектар».
Арбузы и картофель выращивают на полях. Выращивать гибридные арбузы с желтой мякотью предложила супруга фермера. Сорт выведен в Голландии путем скрещивания арбуза, манго и тыквы. Как оказалось, культура успешно созревает и в России, она сладкая, пахнет медом, а урожай раскупают быстро.
Что касается картофеля, то у него ореховый запах, а вкус напоминает арахис.
По словам фермеров, вся продукция экологически чистая и пользуется высоким спросом.