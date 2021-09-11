Горняк22: 239 случаев заболевания коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

45,4 тыс. случаев заражения коронавирусом в регионе произошло в результате контактов с ранее заболевшими людьми. Это по-прежнему самый распространенный вид заражения

239 человек за прошедшие сутки заболели коронавирусом в Алтайском крае. Всего на 10 сентября в регионе зарегистрированы 72 843 больных, в том числе инфицированы 5 174 ребенка, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 10 сентября

24 пациента с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 21 из них – от инфекции. Всего с начала пандемии в регионе скончались 4 950 человек.

529 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ.

104 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Общее число переболевших достигло 56 074 человека.

2 632 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 345 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.

Всего в крае развернуто 4 019 коек для ковидных больных, из них свободно 1 042 места.

На утро 10 сентября в Алтайском крае прививаются 651,7 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 61,

Рубцовск – 23,

Бийск – 19,

Славгород – 12,

Заринск – 11,

Алейск – 10,

Новоалтайск – 8,

Первомайский район – 7,

Локтевский и Шипуновский районы – по 6,

Бийский, Калманский, Ребрихинский и Топчихинский районы – по 5,

Алейский, Баевский, Завьяловский, Змеиногорский, Павловский и Шелаболихинский районы – по 4,

Белокуриха, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы – по 3,

Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Зональный, Крутихинский, Родинский, Рубцовский, Третьяковский, Тюменцевский и Угловский районы – по 2,

Немецкий национальный, Панкрушихинский и Смоленский районы – по 1.

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