Горняк22: Названы регионы, в которых живет больше всего миллионеров

Миллионеры и миллиардеры Фото: pixabay.com

В России определили субъекты с самым большим числом богачей. Ожидаемо безусловным лидером в этом рейтинге оказалась столица

Аналитики «Сколково» выяснили, сколько долларовых миллионеров проживает в России. Оказалось, что треть из них находятся в Москве и Московской области, пишет РБК.

Так, в столичном регионе живут 104,5 тыс. миллионеров. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает около 28 тыс. миллионеров, в Краснодарском крае – 12 тыс., в Ростовской области – 6 тыс. и в Республике Татарстан – 5,5 тыс.

Данные о миллионерах формировали по наличию дорогих автомобилей, элитного жилья и внушительных банковских счетов.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае в пандемический год выросло число миллионеров.

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