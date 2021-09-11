Горняк22: Персонал отделения гнойной хирургии ЦГБ Бийска пожаловался на рвущиеся перчатки

Медицинские перчатки Фото: pixabay.com

По словам медиков, им приходится работать с недостаточной защитой. При этом пациенты, которых здесь лечат, могут быть заражены различными инфекциями

В Бийске сотрудники стационара отделения гнойной хирургии горбольницы пожаловались на рвущиеся перчатки. Видео об этом распространил телеграм-канал «Подъем».

«Их еще не одевали, а они уже рвутся в «полете». А работают [медики] с инфекционными больными», – говорит за кадром автор видео.

Она призвала помочь клинике с качественными средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Ранее главврач больницы Сергей Ковязин в разговоре с «Толком» назвал сведения о нехватке СИЗов бредом и порекомендовал обратиться в минздрав региона.

В самом ведомстве ситуацию пока не прокомментировали.

ТОЛК