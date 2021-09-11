Горняк22: В сотне многоквартирных домов Барнаула на день отключат горячую воду

Горячая вода Фото: телеканал "Толк"

Энергетики намерены начать строительство теплосети, которая позволит заместить котельную в поселке Куета и перевести потребителей на мощности Барнаульской ТЭЦ-3

В Барнауле днем 12 сентября не будет горячей воды у части пользователей. Об этом сообщает телеграм-канал Сибирской генерирующей компании.

Уточняется, что ресурса не будет с 7.00 до 18.00 из-за отключения электроэнергии на Центральном тепловом пункте на Лесном тракте, 75.

Под отключение попадут 102 многоквартирных и 67 частных домов, семь детских садов, три школы, пять медучреждений и 16 административных зданий.

СГК приводит список этих объектов в своем канале.

Ранее «Толк» сообщал о том, что отопление в дома Барнаула и Бийска готовы дать по заявкам.

ТОЛК