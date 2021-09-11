Горняк22: В Камне-на-Оби «КамАЗ» переехал мужчину-велосипедиста

Место ДТП Фото: "Каменские известия"

Пешеход пересекал дорогу вне пешеходного перехода и, вероятно, попал в «слепую зону» водителя, так как проходил слишком близко к кабине

Мужчина-велосипедист попал под колеса «КамАЗа» в Камне-на-Оби. Об этом сообщает газета «Каменские известия».

Инцидент произошел днем 9 сентября на улице Пушкина.

По предварительным данным ГИБДД, 39-летний велосипедист, спешившись, пересекал дорогу по проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода. В это время пропускавший пешеходов на зебре грузовик начал движение и сбил мужчину.

Вероятно, водитель не заметил пешехода, который проходил слишком близко перед кабиной, дополняет издание.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию местной ЦРБ, где он умер.

По факту ДТП проводят проверку.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в алтайском селе иномарка сбила детей на велосипедах – один ребенок погиб.

ТОЛК