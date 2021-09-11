Горняк22: Ночью в Бийске легковушка снесла павильон с шаурмой

ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay.com

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги на обочину

В Бийске легковой автомобиль протаранил киоск фастфуда. Момент ДТП попал на камеры наружного наблюдения – съемку публикует сообщество «Инцидент Бийск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, авария произошла в ночь на 9 сентября на площади автовокзала.

На кадрах с места происшествия видно, что машина вылетела с дороги и юзом въехала в ларек. После этого автомобиль скрылся с места происшествия.

О пострадавших не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что кроссовер въехал в ограждение рядом с барнаульской школой.

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