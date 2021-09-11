Горняк22: Ночью в Бийске легковушка снесла павильон с шаурмой
ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay.com
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги на обочину
В Бийске легковой автомобиль протаранил киоск фастфуда. Момент ДТП попал на камеры наружного наблюдения – съемку публикует сообщество «Инцидент Бийск» в соцсети «ВКонтакте».
По данным источника, авария произошла в ночь на 9 сентября на площади автовокзала.
На кадрах с места происшествия видно, что машина вылетела с дороги и юзом въехала в ларек. После этого автомобиль скрылся с места происшествия.
О пострадавших не сообщается.
Ранее «Толк» сообщал о том, что кроссовер въехал в ограждение рядом с барнаульской школой.