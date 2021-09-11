Горняк22: 36-летняя москвичка выбросила новорожденную дочь в мусоропровод

Сломанная кукла Фото: pixabay.com

Ребенок оказался недоношенным и родился приблизительно на 35-й неделе беременности. Сейчас малышка находится под присмотром врачей

В Москве в мусоропроводе одного из многоквартирных домов местные жители обнаружили младенца. Новорожденная девочка, которой на тот момент было не более суток, оказалась жива. По подозрению в покушении на убийство уже задержана 36-летняя женщина, предположительная мать новорожденной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Москве.

Найденный ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет, видимых внешних повреждений на нем не обнаружили. Младенца сразу передали врачам.

По данным следствия, подозреваемая живет в этот же доме. Она уже задержана, с ней работают следователи.

Известно также, что у женщины есть 15-летняя дочь, в отношении которой ранее ее лишили родительских прав.

Ранее в Москве мужчина выбросил трехлетнего сына в окно с пятого этажа.

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