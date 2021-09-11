Горняк22: Водителя «КамАЗа», сбившего насмерть трех дачниц в Барнауле, отправили в СИЗО

СИЗО Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

Мужчине предъявили обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц

В Барнауле суд отправил в СИЗО 33-летнего водителя «КамАЗа», который насмерть сбил трех женщин на Змеиногорском тракте города. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Как уточнили «Толку» в прокуратуре, срок заключения составляет 2 месяца – до 6 ноября.

Ранее об этом ходатайствовало следствие.

Смертельная авария произошла днем 6 сентября на Змеиногорском тракте недалеко от остановки «Октябрьский садовод». 33-летний водитель за рулем «КамАЗа» с прицепом выехал на встречную полосу движения, где сбил трех женщин-пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Две из пострадавших скончались на месте происшествия, одна – в больнице. Самой старшей из погибших было 67 лет, младшей – 49.

Возбуждено уголовное дело. Против водителя возбудили уголовное дело. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

ТОЛК