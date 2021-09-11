Горняк22: «Давай стричься»: подросток с зажигалкой поглумилась над бездомным

Блогер издевается над бомжем Фото: скриншот видео vk.com

Девочка оказалась блогером, она сняла происходящее на видео и в дальнейшем опубликовала ролик в социальных сетях

15-летняя жительница Ленинградской области стала фигурантом уголовного дела из-за издевательств над бездомным человеком. Девочка жгла волосы на голове и бороде 64-летнего мужчины и снимала происходящее на телефон. Об этом сообщает региональный следком.

Инцидент произошел в поселке Мга Кировского района. Подросток встретила на улице бездомного мужчину и стала издеваться над ним. Со словами «давай стричься» она поднесла к волосам человека зажигалку и подожгла их.

По данным следствия, все происходило на глазах другой девочки. Сначала подозреваемая в хулиганстве «обрила» бездомного, затем принялась жечь ему волосы на голове. В дальнейшем видео подросток опубликовала в соцсетях.

Девочка задержана, ведется следствие.

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