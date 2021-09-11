Горняк22: «Леруа Мерлен» опроверг причастность к стокам на пляже Барнаула

Трубы на пляже Фото: ВГТРК Алтай

В компании заявили, что не имеют отношения к происходящему – здесь якобы работает своя система очистных сооружений, а осадок вывозят

Супермаркет «Леруа Мерлен» не имеет отношения к стоку канализационных вод на пляже Барнаула. Об этом «Толку» заявили в компании.

«Наша компания не имеет отношения к ситуации, описанной в сюжете. Трубы, демонстрируемые в видео, не принадлежат «Леруа Мерлен», – говорится в сообщении.

Здесь добавили, что в магазине работает система очистных сооружений, предпринимается отбор проб и микроскопирование ила, а отработанный осадок компания вывозит на городские очистные сооружения.

«Мы уже обратились в администрацию города для выяснения обстоятельств данной ситуации», – заявили в «Леруа».

Ранее отдыхающие пляжа «Водный мир» рассказали о неприятном запахе. В итоге примерно в 200 метрах от зоны отдыха обнаружили трубу, из которой в Обь вытекает зловонная жидкость. Один из активистов предположил, что стоки принадлежат зданию строительного гипермаркета на Правобережном тракте.

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