Горняк22: В Барнауле потратят 2,5 млн рублей на проект обустройства территории у вокзала

проект Фото: Минтранс Алтайского края

На территории у вокзала изменят планировку дорожного движения и пешеходных путей, а также платную парковку. Также будет уделено внимание благоустройству, мощению тротуаров плиткой, установке лавочек

РЖД ищет подрядчика, который займется разработкой плана привокзального комплекса в Барнауле, сообщает «Банкфакс». Соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составила 2,5 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Победитель должен составить проектно-сметную документацию по обустройству привокзальной площади города. В частности, по контракту, исполнитель спроектирует озеленение территории и приведет локацию в единый стиль.

Работы должны быть завершены до конца декабря 2021 года. Заявки на конкурс принимают до 30 сентября, а итоги процедуры подведут 8 октября. Таким образом, обновление привокзальной площади может начаться не ранее 2022 года.

Руководитель алтайского управления Западно-Сибирской железной дороги РЖД Андрей Кулешов на встрече с мэром Барнаула и депутатом Госдумы Владимиром Шамановым рассказал, что приступить к разработке проекта реконструкции здания ж/д вокзала могут в 2022 году, при этом сами работы будут проведены лишь в 2025 году. Однако Шаманов отметил, что это стратегический объект и работы нужно начинать как можно быстрее. В итоге к ноябрю текущего года должны согласовать сроки по реализации этих планов.

Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал реконструируют в Барнауле к 2024 году.

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