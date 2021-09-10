Горняк22: Алтайская семья добилась компенсации за гибель сына при пожаре в кафе

Огонь Фото: pixabay.com

Владелец кафе отрицал, что молодой житель Алтайского края работал у него в кафе, так как он был трудоустроен неофициально

Алтайская трудинспекция доказала право родных погибшего в кафе 20-летнего бармена на получение компенсации, сообщает «Банкфакс».

Известно, что парень погиб в октябре 2020 года при пожаре в заведении Горно-Алтайска. Где именно это произошло, не уточняется. Предположительно, речь идет о кафе «Каяс», которое сгорело осенью прошлого года. При этом владелец заведения стал отрицать тот факт, что бармен у него работал. Тогда инспекция помогла семье составить иск в суд. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек неофициально работал там барменом и по совместительству охранником.

В итоге суд встал на сторону семьи. В связи с этим Фонд социального страхования единовременно выплатил семье погибшего 1 млн рублей.

Пожар произошел в ночь с 17 на 18 октября 2020 года в помещении кафе «Каяс», расположенного в пристрое к зданию на улице Петра Сухова, 12/1, в Горно-Алтайске. Утром 18 октября пожарные нашли тела двоих мужчин. В качестве бармена там трудился 20-летний парень из Алтайского края. В этот день он остался ночевать в заведении вместе со своим 24-летним другом.

Ранее жительница алтайского села добилась компенсации морального вреда для своей семимесячной дочери, на которую напала корова.

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