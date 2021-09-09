Горняк22: В Барнауле продают историческое здание больницы за 1 рубль

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В здании, которое называют «Поликлиника», была сделана первая в городе электрокардиограмма. Сейчас его выставили на аукцион всего за 1 рубль

В Барнауле выставили на торги здание больницы 1936 года постройки на проспекте Калинина, 24. Об этом говорится на правовом портале администрации города. Общая площадь объекта составляет 969,9 кв. м.

Больница была основана как амбулатория «Текстильстроя». Именно здесь зародилась гематологическая служба Алтайского края и начала работать первая лаборатория гемостаза, пишет «Алтапресс».

Сейчас объект находится в плачевном состоянии и нуждается в срочной реставрации.

Муниципалитет готов отдать «Поликлинику» за 1 рубль и 20 копеек с учетом НДС. А вот металлический забор продают за 111,8 тыс. рублей, земля под зданием стоит 6,4 млн рублей. В прошлом году стартовая цена лота в целом составила 9,1 млн рублей.

По условиям аукциона, новый владелец в течение пяти лет должен провести реставрацию здания. Научно-проектная документация для этого уже готова.

Ранее сообщалось, что двухэтажный памятник архитектуры в центре Барнаула предложили перенести на другое место.

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