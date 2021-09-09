Горняк22: Как в скором времени выйти замуж: народные приметы 9 сентября

Рябина. Природа Фото: pixabay.com

На Руси 9 сентября наши предки начинали собирать рябину и калину, варили их них различные напитки и делали украшения

9 сентября отмечается народно-христианский праздник «Два Пимена». По-другому его называют «Кукша-рябинник», «Анфиса», «Пимен» и «День преподобного Пимена Великого». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 9 сентября

В этот день наши предки начинали собирать рябину, но обязательно после того, как ягодами полакомятся птицы.

После сбора на рябине ставили квас, варили ее в меду, использовали в качестве начинки для пирогов, делали вино и заваривали чай.

9 сентября девушки изготавливали из рябины бусы. Они считались мощным женским оберегом от сглаза, могли вылечить бесплодие, дарили плодовитость. Незамужним девушкам такие бусы сулили скорую свадьбу.

Народные приметы 9 сентября

Рябина пожелтела – бабье лето удастся.

Позднее цветение рябины – к долгой и теплой осени.

Если рябины мало – осенний сезон будет засушливым, а если много – дождливым и холодным.

Изобилие ягод говорит о том, что зима будет долгой и холодной.

Рябина цветет рясно – много овса будет.

Свадьба Фото: pixabay.com

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ТОЛК