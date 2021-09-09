Горняк22: Как проголосовать на выборах в Госдуму и АКЗС на дому

Голосование на дому во время пандемии Фото: Анна Меньшикова

Представители участковой избирательной комиссии обязаны при наличии уважительной причины прийти к избирателю домой и дать ему возможность проголосовать

17-19 сентября пройдут выборы депутатов в Госдуму и в Алтайское краевое заксобрание (АКЗС). Те избиратели, которые не смогут по уважительной причине прийти на участок, но захотят проголосовать, смогут это сделать дома – члены комиссии придут к ним с переносной урной.

1

Кто может проголосовать на дому?

В первую очередь это касается тех, кто не в состоянии прийти на участок:

по состоянию здоровья,

инвалиды,

те, кто ухаживает за больными,

те, кто находится на карантине из-за ОРВИ, в том числе ковида,

рассказала Ирина Акимова, председатель Алтайкрайизбиркома.

Закон о выборах депутатов Госдумы также говорит и об «иных уважительных причинах, не позволяющих прибыть в помещение для голосования».

2

Что нужно сделать, чтобы проголосовать дома?

Необходимо в период с 9 сентября до 14.00 19 сентября обратиться устно, письменно – в любой форме – с заявлением в участковую избирательную комиссию (найти свой участок можно здесь). Если заявление будет устным (например, по телефону), то при голосовании нужно будет его оформить письменно в любом случае.

Подать заявление можно будет и через «Госуслуги», но только в период с 9 по 14 сентября, рассказала Акимова. Она заверила: не нужно переживать, что заявление не дойдет до участковой комиссии. Его обязательно учтут, сказала она.

3

Голосование на дому будет идти все три дня?

Да. Как сообщили в крайизбиркоме, проголосовать вне помещений можно будет в любой из дней с 17 по 19 сентября.

4

Подать заявление можно только лично?

Необязательно. Это может также сделать родственник или социальный работник.

5

Нужно ли указывать в заявлении причину?

Да. По закону в нем обязательно должны содержаться данные о Ф.И.О. избирателя (и заявителя, если это не сам голосующий), адрес его места жительства и причина, по которой человек просит проголосовать дома.

6

Могут ли отказать в голосовании на дому?

Могут. Согласно закону, участковая избирательная комиссия на заседании вправе признать причину, которую указал избиратель, неуважительной и отказать ему. И сразу же сообщить об этом заявителю.

ТОЛК