Горняк22: Барнаульцы смогут узнать уровень своей IT-грамотности на всероссийском диктанте

IT-диктант-2021 Фото: ит-диктант.рф

Вопросы на диктанте касаются социальных сетей, смартфонов, нюансов работы с браузерами, поисковиками, различными цифровыми устройствами

Всероссийский IТ-диктант в третий раз проведут в Барнауле 13 сентября. Любой желающий сможет проверить уровень свой IТ-грамотности, ответив на 32 вопроса разной сложности.

Очный этап начнется в 19 часов по адресу ул. Шумакова 23а, офис 401 (компания SIB IT). Число участников ограничено. Онлайн-этап пройдет в тот же день для неограниченного числа желающих. Чтобы принять участие, нужно перейти на сайт ит-диктант.рф.

Всем, кто наберет больше 90 баллов за диктант, выдадут сертификаты, подтверждающие уровень IТ-грамотности. Максимально можно набрать 100 баллов.

Вопросы, которые будут задавать на диктанте, касаются социальных сетей, смартфонов, нюансов работы с браузерами, поисковиками, различными цифровыми устройствами. По мнению авторов диктанта, ответы на эти вопросы должен знать каждый современный человек. Вопросы для прошлогоднего диктанта можно посмотреть тут.

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