Горняк22: Супермаркет «Лента» откроется в районе Старого базара в Барнауле

Лента Фото: 2gis.ru

«Лента» начала открывать супермаркеты в Барнауле несколько лет назад. До этого времени в городе были представлены лишь форматы «гипер»

Очередной супермаркет сети «Лента» откроется в ТЦ «Воскресенье» на улице Мало-Олонской, 28 в Барнауле, сообщает ИА «Амител».

Он разместится в цокольном этаже здания. При этом персонал магазина уже набран и проходит обучение. Открытие состоится в ближайшее время, однако точную дату в компании не назвали.

Летом 2018 года супермаркеты открылись на ул. Северо-Западной, 155 и в ТЦ «Бум», осенью того же года заработал магазин на ул. Сергея Семёнова, 9. В конце 2019 года магазин появился на пр. Энергетиков, 11.

Сейчас компания делает акцент на формат «у дома», где в основном представлены товары собственного бренда «365+». Однако пандемия внесла свои коррективы и помешала планам компании развивать этот проект: в 2020 году в России заработало лишь около десяти магазинов. Для сравнения – в 2018 году были открыты 38 супермаркетов

Ранее стало известно о закрытии в России 17 магазинов сети «Ашан». Это было связано с неудовлетворительными результатами некоторых торговых точек. Однако магазины в Барнауле это не коснется.

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