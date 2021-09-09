Горняк22: Умер сбросивший 20 килограммов участник «Жир-шоу» на YouTube-канале

Никита Судницин Фото: Скрин с YouTube

Проект запустил основатель сети «Тануки», миллиардер Александр Орлов, известный тем, что не берет на работу полных людей

25-летний Никита Судницин, участник YouTube-проекта «Жир-шоу», умер от сердечной недостаточности, сообщила Baza 7 сентября.

30 августа, 19:27

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Диланян – уроженец Еревана, окончил ВГИК. Работал на телевидении, в том чсиле на МГТРК «МИР». Режиссером Армянского театра был назначен в 2004 году

От чего умер Никита Судницин?

Проект на YouTube запустил основатель сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов. В шоу конкурсанты старались быстрее похудеть и получить призы, главный – сертификат на поездку в оздоровительный центр. Победителем признают того, кто добьется лучшего индекса массы тела.

Судницин, на старте проекта весивший 138 килограммов, сбросил почти 20 и продолжал стремительно худеть. Но его здоровье не выдержало – Никита скончался от сердечной недостаточности.

Участники шоу, как сообщает издание, подписывали документ, подтверждающий, что они знают о возможных осложнениях здоровья. Конкурсанты брали риски травм, увечий или гибели на себя. В перечне заболеваний, с которыми нельзя было участвовать в проекте, значились и сердечно-сосудистые.

Что за «Жир-шоу»?

Как пишет «Секрет фирмы», у проекта Орлова – своеобразная подача. Шоу начиналось с вступления, в котором говорилось, что Александр Орлов, миллиардер и ресторатор, не раз заявлял, что не принимает на работу толстых: «Жирные сотрясались и возмущались, но ничего не могли возразить. Говорить им некогда. Их рты всегда под завязку забиты едой».

Сам Орлов в начале сентября заявил, что придумал шоу, так как хотел помочь полным людям похудеть.

Отбор на шоу прошли шесть человек.

Ранее сеть ресторанов «Тануки» громко прозвучала в информационном пространстве в связи с атакой на нее движения «Мужское государство» Владислава Позднякова, которое в августе призывало оставлять только негативные отзывы о работе ресторанов, доставке и массово делать ложные заказы. Причиной стала реклама сети, в которой приняли участие темнокожие актеры.

На фоне травли «Тануки» столкнулась и с «минированием» своих ресторанов на территории всей страны. Поздняков отрицал причастность «Мужского государства» к этому.

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