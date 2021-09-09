Горняк22: В Барнауле обчистили шесть автомобилей «Почты России»

Почта России Фото: Алексей Кучерявых

Злоумышленники извлекли и унесли некоторые детали у автомобилей. Вероятнее всего, они планируют их продать и за счет этого обогатиться

Неизвестные обокрали шесть автомобилей Lada Largus «Почты России» на автобазе, расположенной на улице Власихинской, 51а, сообщает «Инцидент Барнаул».

В частности, украдены были шесть аккумуляторов, три катализатора и пять комплектов зимней резины.

Сейчас по данному факту ведется разбирательство, преступников ищут.

«Происшествие не отразилось на работе подразделения. Все клиенты получили почту по графику. Сейчас служба безопасности компании оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании», – сообщили в УФПС Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ночью ограбили церковь и унесли пожертвования.

ТОЛК