Горняк22: В многоэтажке Ногинска произошел взрыв газа – есть пострадавшие

Взрыв. Ногинск Фото: Mash

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Предварительно известно, что под завалами еще есть люди, сейчас их пытаются найти

В жилом доме на улице 28 июня 1906 года, 9а, в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа, сообщает Mash. В результате ЧП обрушились несколько этажей.

Предварительно известно, что при взрыве пострадали четыре человека, двое – дети. Сейчас они госпитализированы. Предполагается, что под завалами могут находиться еще двое.

Ранее сообщалось, что 28 июля в пятиэтажке по адресу: ул. Молодежная, 37, в Барнауле произошел взрыв. В результате случившегося пострадала 69-летняя женщина, которая впоследствии скончалась, и семилетняя девочка.

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