Горняк22: Семилетний мальчик смог сбежать от маньяка перед убийством школьниц в Кузбассе

Мальчик Фото: pixabay.com

В СМИ появилась информация о том, что перед убийством девочек мужчина пытался также заманить в безлюдное место первоклассника

Подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц в Кузбассе 41-летний Виктор Пестерников пытался увлечь за собой еще одного ребенка. Семилетний мальчик тоже находился в компании этого мужчины, но смог сбежать, о чем сообщила мать мальчика изданию Life.ru.

По ее словам, подозреваемый в жестокой расправе над детьми купил двум девочкам и мальчику целый пакет сладостей, семечек и газировки, а затем отвел в безлюдное место. Вместе они сидели в лесу, где устроили пикник, жгли костер и ели сладости.

Затем мужчина позвал всю компанию к себе в гости. На это предложение согласились девочки, но мальчик отказался и убежал домой.

По словам женщины, когда ее сын вернулся домой, то у него с собой были две бутылки лимонада и две пачки сухариков. Ребенок ответил, что ему их «подарил дядя Витя». Мать школьника заявила, что сразу выбросила все «подарки».

В дальнейшем оказалось, что две девочки, которые все-таки согласились пойти домой к взрослому мужчине, оказались изнасилованы и задушены. Подозреваемого задержали на следующий день после их исчезновения, он сознался в преступлении и показал, где спрятал тела девочек.

В региональном следкоме также отметили, что по уголовному делу назначены экспертизы, ведется работа с подозреваемым. Кроме того, в отношении органов профилактики, которые обязаны были контролировать местонахождение и действия бывшего заключенного (Пестерников отбывал десятилетний срок за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка), возбуждено уголовное дело.

Также следствие намерено проверить обстановку в семьях погибших детей. Напомним, что мать одной из них даже не заметила исчезновение дочери и не искала ее.

ТОЛК