Горняк22: Жительница Алтая обвинила в изнасиловании любовника, чтобы ее не ругал муж

Пара. Влюбленные Фото: pexels.com

Женщина решила оправдаться перед мужем за то, что не ночевала дома и пришла лишь под утро. Теперь ей самой грозит уголовная ответственность

Следователи завершили расследование дела в отношении 46-летней жительницы Ярового, которую обвиняют в ложном доносе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, женщина долгое время встречалась с мужчиной, несмотря на то, что замужем. В конце августа она осталась ночевать у любовника, а придя утром домой, заявила мужу, что ее изнасиловали. При этом она даже написала заявление в полицию.

Однако стражи порядка выяснили, что изнасилования не было. В связи с этим женщину привлекли к ответственности.

В ходе следствия женщина признала свою вину и раскаялась. Уголовное дело ушло в суд.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае перед судом предстанет 48-летняя местная жительница за ложный донос об изнасиловании.

ТОЛК