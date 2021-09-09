Горняк22: Кроссовер въехал в ограждение рядом с барнаульской школой

ДТП Фото: vk.com/incident22

Предварительно известно, что водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Второго участника аварии на месте не было

Утром 8 сентября в Барнауле произошло ДТП на улице Панфиловцев, недалеко от школы, водитель Volkswagen Tiguan врезался в ограждение. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

При ударе в салоне автомобиля сработали подушки безопасности и значительно пострадала передняя часть авто.

О пострадавших не сообщается. Подробности ДТП выясняются.

ТОЛК