Горняк22: Кроссовер въехал в ограждение рядом с барнаульской школой
ДТП Фото: vk.com/incident22
Предварительно известно, что водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Второго участника аварии на месте не было
Утром 8 сентября в Барнауле произошло ДТП на улице Панфиловцев, недалеко от школы, водитель Volkswagen Tiguan врезался в ограждение. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
При ударе в салоне автомобиля сработали подушки безопасности и значительно пострадала передняя часть авто.
О пострадавших не сообщается. Подробности ДТП выясняются.