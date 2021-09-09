Горняк22: Пенсионерка с дезориентацией пропала в алтайском селе
Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Сейчас волонтеры ведут ее поиски. Они просят всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, звонить по телефону 112
В селе Шубинка Егорьевского района пропала 72-летняя Людмила Вильская, сообщает «Лиза Алерт».Фото: Лиза Алерт
7 сентября она ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Известно, что женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы седые до плеч, глаза карие.
Одежда: синяя блузка с цветами, синие бриджи, бирюзовые сланцы.
Ранее сообщалось, что в Барнауле без вести пропала женщина в красных босоножках.