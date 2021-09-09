ГОРНЯК22 10.09.2021
Происшествия

Горняк22: Свалку красной икры нашли грибники в российском лесу

Горняк22
17 часов Ago

Красная икра Фото: pixabay.com

Грибников смутил неприятный запах, и они вышли на огромную поляну с испорченным деликатесом. Кто и зачем выбросил дорогостоящую продукцию, выясняется

В лесу под Благовещенском грибники нашли огромную свалку с упаковками красной икры. О несанкционированной свалке сообщает издание «Порт Амура».

Девушка, которая обнаружила гору пропавшей икры, рассказала, что сначала подумали, что рядом лежит мертвое животное, но, когда вышли на поляну, с удивлением увидели множество упаковок с красной икрой – это были и небольшие упаковки, и большие контейнеры.

На всех упаковках указано, что это икра улова 2020 года.

По словам женщины, скорее всего, икра пролежала на жаре уже несколько дней.

Местная прокуратура начала проверку.

ТОЛК

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