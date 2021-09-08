Горняк22: Парковку машин запретят в Барнауле на участке улицы Энтузиастов

Парковка Фото: pixabay.com

С 27 сентября у ТЦ «Детский праздник» начнут устанавливать дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств

На участке улицы Энтузиастов в Барнауле запретят парковку машин. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Речь идет о районе разворотного кольца на остановке общественного транспорта «Стадион» вблизи дома №10 (ТЦ «Детский праздник»).

В администрации пояснили, что меры необходимы для безопасности дорожного движения, а также беспрепятственного движения троллейбусов.

Ранее «Толк» сообщал о том, что для новой поликлиники Барнаула на ул. Лазурной построят большую парковку.

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