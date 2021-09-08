ГОРНЯК22 08.09.2021
Происшествия

Горняк22: В Барнауле до конца октября закрыли проезд Радлова

Горняк22
10 часов Ago

Ремонт дороги. Знак Фото: pixabay.com

Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке улично-дорожной сети, по возможности выбирать заранее маршруты объезда

В Барнауле до 30 октября закрыли для движения проезд Радлова. Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Речь идет об участке от улицы Советской Армии до улицы Транзитной.

Уточняется, что мера нужна для аварийных работ на тепловой сети.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что жители Барнаула просят остановить движение машин по пешеходной аллее.

ТОЛК

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