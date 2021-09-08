Горняк22: Путин отдыхает в сибирской тайге в компании Шойгу
Владимир Путин Фото: kremlin
Президент далеко не первый раз предпочитает отдых в Сибири. Ранее он накануне своего дня рождения также оставался на несколько дней в тайге
Президент РФ Владимир Путин отдыхает в сибирской тайге вместе с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, остался там, в Сибири. Скоро будет в Москве», – сказал он.
По словам Пескова, отдых президента включают прогулки на свежем воздухе, горы и тайгу.
Ожидается, что к концу дня 8 сентября Путин вместе с Шойгу уже будут в Москве.
Ранее глава государства принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, после чего посетил Амурскую область, где осмотрел строительство космодрома «Восточный» и встретился с губернатором региона. После этой поездки он решил заглянуть в Сибирь.
Ранее, в марте этого года, глава государства вместе с министром обороны уже отдыхали в сибирской тайге. Там они совершили пешие прогулки по хвойному лесу и прокатились на вездеходе.