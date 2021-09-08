Горняк22: Задержаны изготовители коньяка, которым насмерть отравились люди в Барнауле

Наручники. Задержание Фото: pixabay.com

Всего с середины июля в регионе зафиксировано уже десять случаев отравления метиловым спиртом в алкоголе, завезенном с территории Казахстана, шесть из них – летальные

Полиция задержала подозреваемых в реализации суррогатного алкоголя, которым в Барнауле насмерть отравились четыре человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным ресурса, 2 сентября в руки правоохранителей попали два ранее судимых жителя Рязанской области, один из которых проживал в придорожном кафе. В ходе обысков у них изъяли более 5,8 тысячи бутылок и почти 30 канистр. Мужчин арестовали на два месяца.

Кроме того, под стражу взяли еще троих мужчин – двух жителей Алтайского края и одного с регистрацией в Москве. У них также изъяли тысячи стеклянных бутылок.

В августе в Барнауле после отравления некачественным спиртным до госпитализации умерли два 21-летних молодых человека, еще двоих мужчин 38 и 45 лет не смогли спасти в больнице.

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