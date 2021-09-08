Горняк22: Известный барнаульский стоматолог Павел Шаргунов разбился на аквабайке

Павел Шаргунов Фото: instagram.com/karat_stomclinic

ЧП произошло вечером в субботу – Шаргунов катался на водном мотоцикле по протоке Оби. Предварительно, его аквабайк врезался в мель

Главврач известной стоматологической клиники Барнаула Павел Шаргунов погиб в возрасте 38 лет. Об этом сообщает аккаунт медучреждения в Instagram.

«Трагически ушел из жизни наш друг, коллега, талантливый стоматолог-хирург и главный врач клиники «Карат» Шаргунов Павел Анатольевич», – говорится в посте.

Как сообщила «Толку» подруга семьи Кристина Десяткова, медик разбился 4 сентября, катаясь на гидроцикле по протоке Оби у микрорайона Восточного. По предварительным данным, аквабайк Шаргунова врезался в мель. Пострадавший умер до приезда скорой.

По данным источника «Толка», по факту произошедшего назначена доследственная проверка.

Коллеги и пациенты медика выражают свои соболезнования под постом.

«Светлая память… Замечательный человек!»,

«Невосполнимая утрата! Не хочется верить в произошедшее!»,

«Это большая потеря не только для его семьи и нас -друзей, но и большая потеря для медицины! Гениальный врач! Врач от Бога! Спи спокойно, друг», – пишут они.

Шаргунов много лет работал хирургом-стоматологом в государственной стоматологической поликлинике №1. У него остались жена, восьмилетний сын и шестилетняя дочь.

Церемония прощания состоится 7 сентября в 11.00 в Иоанно-Богословский церкви Барнаула на улице Шумакова, 25а.

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