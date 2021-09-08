Горняк22: Умерла третья пострадавшая в смертельном ДТП с «КамАЗом» в Барнауле

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Водителя грузовика задержали. Следователи будут ходатайствовать о его заключении под стражу. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы

Третья пострадавшая в ДТП с «КамАЗом» на Змеиногорском тракте Барнаула женщина-пешеход умерла в больнице. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

«В результате дорожно-транспортного происшествия два пешехода скончались на месте, один – в больнице», – говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель – житель Барнаула – задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Смертельная авария произошла днем 6 августа на Змеиногорском тракте недалеко от остановки «Октябрьский садовод». 33-летний водитель за рулем «КамАЗа» с прицепом выехал на встречную полосу движения, где сбил трех женщин-пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Две из пострадавших скончались на месте происшествия. Самой старшей из погибших было 67 лет, младшей – 49.

Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

ТОЛК