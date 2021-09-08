Горняк22: В Барнауле неизвестные злоумышленники украли политические баннеры

Место срыва баннера. Фото: партия "Яблоко"

С начала агитационной кампании в Алтайском крае массовый срыв баннеров происходит впервые. Партия оценила ущерб в 20 тыс. рублей

Девять баннеров партии «Яблоко» пропали в Барнауле – их сорвали с остановок общественного транспорта неизвестные злоумышленники. Ориентировочно это произошло 4 и 5 сентября, пишет «Политсибру» со ссылкой на источники в партии.

Баннеры «яблочники» разместили 2 сентября – всего их было 14. На них были лозунги, касавшиеся военных действий на Украине и политзаключенных. По данным партии, вечером 4 сентября восемь баннеров сорвали с остановок, а 5 сентября пропал девятый.

Партия подала заявления в отделы полиции Железнодорожного и Индустриального районов – по местам происшествий. В «Яблоке» уверены, что баннеры срывала организованная группа людей.

Изготовление каждой агитационной единицы обошлось партии в 2-2,5 тысячи рублей. Ущерб оценивают примерно в 20 тысяч рублей.

Ранее в Барнауле портили баннеры «Единой России», а в Бийске – ЛДПР. Однако массовый срыв происходит впервые.

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