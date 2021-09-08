Горняк22: В Новосибирске 38-летний водитель Toyota Mark II погиб от удара в столб

ДТП в Новосибирске Фото: группа пропаганды ГИБДД Новосибирска

Мужчина умер до приезда скорой помощи, получил в результате аварии травмы, несовместимые с жизнью. Не исключено, что скорость его авто превысила допустимые ограничения

Вечером 6 сентября в Новосибирске на улице Ватутина произошло смертельное ДТП. 38-летний мужчина погиб за рулем Toyota Mark II, врезавшись в столб, сообщает группа пропаганды ГИБДД Новосибирска.

По данным полиции, водитель иномарки наехал на световую опору и железный столб. В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

При этом в соцсетях очевидцы недоумевают, как мужчина мог погибнуть, казалось бы, от небольшого удара.

«Мне так кажется или он до столба погиб?»;

«Может, ему до столба плохо стало? Удар-то ерундовый»;

«Авария сильно незначительная, чтобы умереть там же»;

«Проезжал там. Ну вмят капот, но как погибнуть-то там можно было? Там от кольца даже нет места для разгона. Вопросов больше, чем ответов», – пишут пользователи.

ТОЛК