Горняк22: Мужчина купил сладости и увел двух пропавших десятилетних школьниц в Кузбассе

Девочки с неизвестным мужчиной в магазине Фото: Скриншот видеозаписи с камеры наблюдения "Мария-Ра" на Гагарина"/kuzpress.ru

После исчезновения детей камеры видеонаблюдения сняли, как в одном из продуктовых магазинов неизвестный мужчина покупал девочкам сладости

В Киселевске Кемеровской области пропали без вести две десятилетние девочки. Утром 6 сентября они ушли в школу и не вернулись домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

На вид школьницам 8-10 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, у обеих волосы русые короткие. При себе имели школьные рюкзаки, одеты в школьную форму.

При этом в местных пабликах появилась информация, что девочек зафиксировали камеры видеонаблюдения вместе с незнакомым мужчиной, который якобы покупал им сладости в одном из магазинов.

До настоящего времени местонахождение детей не известно.

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