Горняк22: В Горняке подростки подожгли 14-летнего школьника, облив бензином

Больница Фото: Виталий Барабаш

Пострадавшего с ожогом 50% поверхности тела экстренно госпитализировали вертолетом медицины катастроф в клинику краевого центра

В городе Горняке двое подростков облили сверстника бензином и подожгли, мальчик получил обширные ожоги. Информацию об этом «Толку» подтвердили в СУ СКР по Алтайскому краю.

ЧП произошло вечером 5 сентября во дворе жилого дома. По предварительным данным ведомства, один из школьников из шалости облил одежду 14-летнего товарища бензином, а затем поднес к нему горящую зажигалку.

В результате потерпевший получил 50% ожога тела, его вертолетом доставили в больницу Барнаула.

Уточняется, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Как сообщил «Толку» источник, знакомый с ситуацией, в момент происшествия дети могли находиться в состоянии токсического опьянения.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее «Толк» сообщал о том, что житель Бийска получил 12 лет «строгача» за поджог дома с детьми.

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