Горняк22: Алтайкрайизбирком подтвердил снятие Владимира Попова с выборов в Госдуму

Владимир Попов

Борьбу за кресло депутата в Государственной Думе продолжат еще 10 человек, выдвинутых различными партиями. Самовыдвиженцев на алтайских выборах больше не осталось

Избирательная комиссия Алтайского края приняла заявление от кандидата в депутаты Госдумы по Рубцовскому одномандатному округу Владимира Попова об отказе от дальнейшего участия в выборах, сообщили «Толку» в избиркоме.

Напомним, еще в пятницу появились первые данные о возможном решении Попова сойти с предвыборной гонки. В понедельник об этом уже уверенно «Толку» сообщили два источника.

Таким образом, из думской гонки выбывает единственный самовыдвиженец, сумевший собрать подписи в свою поддержку и прошедший этап регистрации.

06 сентября, 9:24

КПРФ в суде не смогла снять с выборов на Алтае «Коммунистов России»

Две коммунистические партии пытаются снять друг друга с выборной гонки в алтайский краевой парламент. У одной уже не получилось

Он выдвигался на самом конкурентном округе Алтайского края, где отказался участвовать очевидный фаворит от партии власти Виктор Зобнев и где в связи с этим выдвинулись сильные политические фигуры. Предполагалось, что Попов, уже вложивший миллионы в кампанию, составит им реальную конкуренцию.

В связи с этим остается вопрос о причинах решения Попова. Однако его телефон по-прежнему остается недоступным, а политтехнолог говорит, что не уполномочен давать такие комментарии.

Сейчас обсуждаются две версии: отказ от участия из-за низких предварительных рейтингов или некая договоренность кандидатов и властей.

Напомним также, что 6 сентября кандидат от партии «Коммунисты России» Елена Курносова отозвала иск против лидера алтайской КПРФ Марии Прусаковой (обе баллотируются также по Рубцовскому округу) об отмене регистрации последней.

Борьбу на округе продолжат: Сергей Струченко (ЕР), Мария Прусакова (КПРФ), Ирина Шудра (ЛДПР), Людмила Суслова («Справедливая Россия – За правду»), Евгений Астаховский («Родина»), Владислав Вакаев («Новые люди»), Виктор Дворников (Партия пенсионеров), Андрей Крылов («Яблоко»), Елена Курносова («Коммунисты России»), Павел Чеснов (Российская партия свободы и справедливости).

ТОЛК