Горняк22: Белорусская оппозиционерка Колесникова получила 11 лет тюрьмы

Мария Колесникова и Максим Знак в суде. Фото: скриншот видео РИА Новости на www.youtube.com

Год назад Колесникову задержали за активную деятельность на стороне оппозиции. Ее пытались вывезти из Белоруссии, но на границе она порвала свой паспорт

Члены Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак получили обвинительные приговоры по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии и создании экстремистского формирования. Об этом сообщает Tut.by.

Колесниковой дали 11 лет колонии общего режима, Знаку – 10 лет в колонии усиленного режима. У осужденных еще есть шанс обжаловать вердикт.

По данным портала Zеркало, утром 6 сентября у суда выстроились очереди из сторонников оппозиционеров, желающих попасть на оглашение приговора, но пройти внутрь смогли далеко не все. Многие ждали вердикта на улице.

Марию Колесникову задержали 8 сентября 2020 года. За день до этого ее пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт. 9 сентября 2020 года задержали Максима Знака.

Колесникова и Знак создали Координационный совет для объединения усилий протестующих против результатов выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа 2020 года. На них действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Итоги выборов вызвали массовые акции протеста и забастовки по всей стране, которые продолжались много месяцев.

Участники КС заявляли, что их цель – преодоление политического кризиса, обеспечение согласия в обществе, а также защита суверенитета и независимости Белоруссии. По версии обвинения, истинной целью совета была координация протестной активности, захват госвласти и смена политического руководства.

Ранее стало известно, что в Белоруссии за комментарий в соцсетях, касавшийся Лукашенко, задержали 58-летнюю россиянку Ирину Викхольм.

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