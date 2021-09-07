Горняк22: Россиянина пожизненно лишили свободы за убийство алкоголиков

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Мужчина рассказал, что убивал людей, ведущих асоциальный образ жизни, из личной неприязни. К каждому преступлению он тщательно готовился

Челябинский областной суд назначил пожизненное лишение свободы жителю города Миасс. Мужчина убил шесть человек – все его жертвы вели асоциальный образ жизни или злоупотребляли спиртным, сообщает РИА Новости.

31-летний Анатолий Шанауров нигде не работал и был не женат. Летом 2020 года он разработал план нападения и убийства людей, которые, по его мнению, не были достойны жизни.

Вечерами он выходил из дома, взяв из дома молоток и алкоголь. Далее знакомился с мужчинами, предлагая им выпить в уединённом месте. Когда потерпевшие пьянели, Шанауров наносил десятки ударов молотком по голове собутыльников, а затем прятал тела а укромных местах. В течение двух недель мужчина убил шестерых.

Шанауров сам сдался правоохранителям, написав явку с повинной, вину полностью признал. Однако мужчину признали исключительно опасным для общества и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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