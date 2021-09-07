Горняк22: Кандидат от ЛДПР может сойти с выборной гонки из-за акций Mail.ru

Андрей Секрета Фото: Виталий Барабаш

Центризбирком после того, как Центробанк России проверил списки кандидатов в Госдуму, потребовал снять с выборов несколько десятков претендентов на думские кресла

Избирком в Алтайском крае намерен обратиться с иском в суд с требованием лишить регистрации кандидата в депутаты краевого заксобрания (АКЗС) от ЛДПР по округу №7 Андрея Секрету. Причина – владение акциями IT-компании Mail.ru, сообщает «Банкфакс».

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«Даже не подозревал»

Mail.ru считается российской компанией, но эмитентом ценных бумаг является иностранный банк, о чем Секрета не знал.

Он рассказал, что купил несколько акций Mail.ru через российского брокера, так как решил сформировать накопления на пенсию с помощью вложений на фондовой бирже.

«Я был в полной уверенности, что поддержал отечественную IT-компанию. В документах, которые я предоставлял в избирком, я все показал. <…> Я за собой не подозревал, что владею каким-то иностранным активом», – отметил Андрей Секрета, действующий депутат АКЗС, ежегодно отчитывающийся о доходах.

1 сентября избирком попросил его объяснить владение иностранными ценными бумагами. Тогда Секрета и выяснил, что акции Mail.ru являются глобальными депозитарными расписками (ГДР). Это финансовый инструмент, который гарантирует право собственности на акции, размещенные на хранение в зарубежном банке. Он законно позволяет инвесторам-нерезидентам владеть иностранными ценными бумагами.

Первичный листинг Mail.ru Group проходил на Лондонской фондовой бирже, эмитентом расписок выступил международный банк Citibank N. A., это указано на сайте Московской фондовой биржи, где акции стали обращаться в 2020 году, но тоже в формате депозитарных расписок, писал РБК.

Секрета заявил, что, узнав обо всем, продал акции. Причем в убыток, так как котировки Mail.ru просели, и корыстного умысла он не имел.

«Если бы я узнал, что это иностранный актив до выборов, то, естественно, произвел процесс отчуждения раньше», – сообщил Секрета.

Он надеется, что суд не лишит его возможности участвовать в выборах.

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Вместе с тем Секрета далеко не единственный кандидат в России, который столкнулся с тщательным изучением финансовых активов со стороны избиркома на предмет их иностранной принадлежности.

Как писал «Коммерсант» 28 августа, после того как Центробанк России проверил списки кандидатов в Госдуму, Центризбирком решил направить в Верховный суд иски о снятии с выборов семи кандидатов от Партии роста и Российской партии социальной справедливости (РПСС), владеющих иностранными активами. Аналогичные требования планировалось предъявить и выдвиженцам «Яблока». Эти партии отказались добровольно исключать кандидатов из своих списков.

Еще 22 претендента на думское кресло партии сняли сами после проверки Центробанка. Причем у части из них были единичные акции, купленные в инвестприложениях (Apple, Bank of New York, Pfizer и Intel), а у кого-то – акции «Яндекса» и Сбербанка, которые по закону, как выяснилось, тоже являются иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат от РПСС Дмитрий Потапенко, которого ЦИК планировала лишить регистрации, объяснил: «Люди работали через российские брокерские конторы, и никаких зарубежных счетов у них нет». По его словам, получается, что иностранными активами могут быть признаны акции любых российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах.

«3 млн человек, открывших брокерские счета, становятся иностранными агентами, ну ок, хороший закон», – иронизировал он.

Вероятно, опыт ЦИК «спустился» ниже и теперь на соответствие нормам владения иностранными ценными бумагами проверяют и кандидатов в региональные парламенты.

Помимо Андрея Секреты, по округу №7 на выборах в АКЗС выдвигаются Павел Бойко («Справедливая Россия – За правду»), Наталья Зимина (КПРФ), Игорь Левин («Единая Россия»).

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