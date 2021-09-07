Горняк22: Внешний вид сотрудников почти перестал интересовать работодателей на Алтае

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Строгий дресс-код по-прежнему соблюдается в финансовой, банковской и юридической сферах, в остальных работодатели не слишком строго к нему относятся

44% работодателей из Алтайского края готовы принять на работу сотрудника, который придет на собеседование в спортивной одежде. В компаниях заявили, что им все равно, как одет соискатель, лишь бы он был профессионалом своего дела. Таковы результаты исследования hh.ru.

Согласно опросу, только в 23% организаций отметили, что несоответствующий внешний вид может послужить причиной отказа в приеме на работу.

Что касается самих соискателей, то 41% опрошенных в Алтайском крае ответил, что одевается на собеседование менее строго, чем предполагает деловой стиль – джинсы, кардиганы, брюки-чинос, футболки и свитшоты. Еще 32% выбирают повседневный стиль одежды, где главное – удобство и практичность. И только 23% респондентов придут на собеседование в стиле деловой классики.

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