Горняк22: Кто Флеш, а кто – Супермен. Астрологический прогноз на 7 сентября

Супергерой. Девушка. Электричество Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 7 сентября обещает Тельцам испытания на прочность, Ракам — перемены в мировоззрении, а Стрельцам – досадные недоразумения

Овен – Флеш

Астрологи советуют Овнам не распылять внимание на мелкие проблемы. Если представители знака будут решительными, они заметно обгонят всех соперников.

Телец – Железный человек

Звезды испытают Тельцов на прочность проблемами в отношениях и любви. Зато в финансовой сфере возможны приятные сюрпризы.

05 сентября, 7:08

Время быть осторожными: астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 сентября

Раков ждет сложное финансовое положение, у Стрельцов появятся проблемы с законом, а Рыбы могут подхватить инфекционное заболевание

Близнецы – Шан-Чи

Астрологи советуют избавиться от хлама на рабочем месте и навести порядок дома. Возможны приятные знакомства и интересные деловые предложения.

Рак – Человек-муравей

Звезды подарят Ракам возможность обрести новый взгляд на мир. Возможно, представители знака даже снова поверят в чудо.

Лев – Супермен

Астрологи советуют совершать добрые поступки, первыми идти на примирение, выступать миротворцем в отношениях с близкими.

Дева – Звездный лорд

День не подходит для самоанализа и самокопаний. Не нужно унывать, лучше найти повод повеселиться.

Весы – Доктор Стрендж

Важно самостоятельно стоить карьеру и принимать решения. Успех ждет представителей творческих профессий.

Скорпион – Супергерл

Астрологи советуют в конце дня устроить шопинг в интернете, оставаться на позитиве и избегать плохих эмоций, чтобы не стать уязвимым.

Стрелец – Халк

Астрологи прогнозируют возможные досадные препятствия. Деловые переговоры лучше отложить. Очень важно не поддаваться фрустрации, чувству раздражения или гнева.

Козерог – Бэтмен

День стоит посвятить работе, спорту и делам, а вечером – отдохнуть и расслабиться. Переутомление может плохо сказаться на любовной сфере.

Водолей – Человек-паук

Астрологи рекомендуют экономить деньги, но не жалеть времени для любимого человека.

Рыбы – Капитан Марвел

Звезды обещают большие успехи в творческой сфере. Вдохновение и уверенность в себе появятся после первых начинаний.

Источник

ТОЛК