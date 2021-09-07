Горняк22: Еврейский Новый год 2021: история и традиции праздника

Синагога Фото: pixabay.com

Евреи в дни Рош ха-Шана скармливают свои грехи рыбам, едят яблоки с медом, дарят друг другу подарки, собираются за праздничным столом и молятся

Когда отмечают еврейский Новый год

Рош ха-Шана (так называется еврейский Новый год) отмечается по иудейскому календарю и наступает в новолуние седьмого месяца тишрей. В 2021 году он начнется в ночь на 7 сентября и продлится до вечера 8 сентября. Иудеи в эти дни будут отмечать 5782 год. Об этом сообщат портал calend.ru.

История еврейского Нового года

Рош ха-Шан с иврита переводится как «голова года» и считается днем сотворения мира. Согласно преданию, дни Рош ха-Шана Бог отмечает в книге жизни, какая судьба ожидает людей в наступающем году.

В это время евреи анализируют свои поступки в прошедшем году и готовятся к начинающемуся году. В мыслях о будущем люди просят мира, согласия и здоровья.

Как отмечается Рош ха-Шана

Синагога. Евреи. Иерусалим Фото: pixabay.com

На протяжении двух праздничных дней евреи ходят в синагогу, чтобы молиться и слушать священные звуки шофара, взывающего к человеческой совести.

В дни еврейского Нового года проводят обряд ташлих, который символизирует избавление от грехов уходящего года. Евреи собираются на каком-либо водоеме и вытряхивают в него крошки из карманов, как бы скармливая свои грехи рыбам.

В день еврейского Нового года евреи дарят друг другу подарки и посылают поздравления тем, кто находится далеко.

Семьи собираются за большим праздничным столом, который украшают традиционные праздничные блюда. Каждое из них имеет свое значение и свой символ. Например, рыба к столу – символ плодородия, баранья голова – главенство в семье, сладкая хала с изюмом – к полному и здоровому году, а овощи и фрукты – в знак надежды на обильный урожай.

Перед началом трапезы евреи обязательно едят кусочек яблока, предварительно обмакнув его в мед. Это делается для того, чтобы год был сладким и счастливым.

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