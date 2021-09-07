Горняк22: Как избежать опасности 7 сентября: народные приметы на Тита Листопадника

Грибы. Подберезовик Фото: pixabay.com

На Руси в этот день наши предки собирали грибы и готовили из них различные блюда к столу, а также заканчивали сбор груш

7 сентября отмечается народно-христианский праздник «Тит Листопадник». По-другому его называют «Гриборост», «Замолотки», «Тит Грибник» и «Тит и Варфоломей». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 7 сентября

7 сентября на Руси люди шли в лес собирать грибы. Наши предки говорили: «Святой Тит последний гриб растит». Грибники старались проснуться на заре, чтобы собрать как можно больше грибов.

Вечером традиционно устраивались «грибные ужины». На столы ставили множество различных блюд, приготовленных из свежих грибов.

В этот день главы семейств занимались молотьбой зерна, пока их жены и дети были заняты делами в лесу.

На Тита запрещалось приближаться к воде, так как считалось, что она таит в себе опасность. Предки верили, если приблизиться к ней слишком близко, то можно даже умереть.

Народные приметы 7 сентября

Если белых грибов много, значит, зима будет холодной.

Если птицы садятся на землю – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.

Если в ночь на Тита идет дождь, то осень будет сухой.

Послеобеденный дождь — продолжительный.

Щелканье и треск деревьев — к сухой погоде.

Рыба голец снует вдоль стенок аквариума — к ухудшению погоды

Озеро Фото: pixabay.com

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ТОЛК