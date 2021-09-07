Горняк22: Коммунистку Прусакову незаконно предлагали на сайте знакомств успешным мужчинам

Мария Прусакова Фото: Анна Меньшикова

Глава крайкома КПРФ назвала грязный прием предвыборным черным пиаром, который стандартно применяется в борьбе с женщиной-политиком

Фото лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой стало фигурировать в предложении от сайта знакомств в таргетированной рекламе в различных соцсетях. Глава крайкома КПРФ написала обращение в прокуратуру, о чем сообщила 6 сентября на своей странице в Instagram.

В заявлении, скан которого выложила Прусакова, сообщается, что реклама появилась в ok.ru, vk.ru, mail.ru и других. Объявление гласит «Красивые девушки ищут успешных мужчин. Регистрируйся и знакомься».

При переходе по ссылке пользователь оказывается на сайте знакомств, где, действительно использована фотография Прусаковой в профиле некой девушки Маши 33 лет – «самодостаточной, обеспеченной, молодой русской женщины с двумя детьми», ищущей родственную душу. Выдуманная героиня просить «пролетариат не писать».

Фейковая страница Марии Прусаковой на сайте знакомств

В заявлении в прокуратуру Прусакова пишет, что реклама таргетированная с ограничением 18+, целенаправленная, а значит оплачена. Это, по ее мнению, дает возможность установить заказчика. Коммунистка просит защитить ее конституционные права.

В своем комментарии в соцсетях она называет появление фейковой страницы черным пиаром, стандартным по отношению к женщине– политику.

Она предполагает, что в оставшиеся до парламентских выборов две недели на нее «будет литься поток абсолютной лжи и грязи».

Мария Прусакова баллотируется в Госдуму по Рубцовскому округу. Вместе с ней по нему также участвуют в выборах Сергей Струченко, Ирина Шудра, Людмила Суслова, Евгений Астаховский, Владислав Вакаев, Виктор Дворников, Андрей Крылов, Елена Курносова, Павел Чеснов.

6 сентября заявление о снятии с выборов по этому округу неожиданно написал предприниматель, депутат АКЗС Владимир Попов. В этот же день стало известно, что Елена Курносова отозвала иск против лишения регистрации Марии Прусаковой.

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