Горняк22: Полиция сообщила подробности массового ДТП с пострадавшими в Рубцовске

Место происшествия Фото: "Инцидент Рубцовск"/"ВКонтакте"

Участниками аварии стали четыре автомобиля. Травмы получили пять человек, в том числе три ребенка. Одного из несовершеннолетних госпитализировали

Нарушение правила поворота налево на перекрестке, предварительно, стало причиной массового ДТП с пятью пострадавшими на улице Заводской в Рубцовске. Об этом сообщает паблик «Инцидент Рубцовск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на сведения полиции.

Авария произошла вечером 5 сентября.

По предварительным данным, 30-летний водитель Toyota Camry при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу Toyota Avensis, которая двигалась по равнозначной дороге во встречном направлений. После столкновения Camry отбросило на попутный Nissan, а Avensis – на припаркованный Honda Freed, который от удара отлетел в электроопору.

В результате жесткого ДТП травмы получили трое детей и двое взрослых: 26-летний и двухлетний пассажиры Camry, 39-летний, 10-летний и трехлетний пассажиры Avensis. У большинства пострадавших травмы головы и ушибы.

Предварительно, госпитализация потребовалась только 10-летнему мальчику с рваной раной верхнего века.

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