Горняк22: Боевую гранату времен Первой мировой нашли в поле у алтайского села

Граната Фото: 22.rosguard.gov.ru

Подозрительный предмет обнаружила жительнице Плотниково. На место из Барнаула вызвали группу разминирования ОМОНа, которая обезвредила боеприпас

Жительница Алтайского края обнаружила гранату в поле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в селе Плотниково Каменского района. Женщина заметила в земле подозрительный предмет и обратилась в полицию.

Прибывшая из Барнаула группа разминирования ОМОНа установила, что находка является британской осколочной гранатой системы Миллса, которую производили в период Первой мировой войны.

Боеприпас уничтожили накладным зарядом.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Бийске подростки принесли гранату к жилой многоэтажке.

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