Горняк22: Умер известный алтайский художник Ильбек Хайрулинов

Ильбек Хайрулинов Фото: instagram.com/filipchenko.ira/

Он работал в области тематической картины, портрета, натюрморта, пейзажа. У художника более 400 написанных полотен. Сюжеты его тематических произведений посвящены событиям из истории России

3 сентября ушел из жизни известный алтайский художник Ильбек Хайрулинов. Об этом в Instagram сообщила его внучка. Ему было 82 года.

«На 83-м году жизни ушёл мой дедушка Хайрулинов Ильбек Сунагатович. Великий мастер живописи…Спасибо тебе за все !Ты самый лучший дедушка на свете», – написала она.

Прощание с ним состоится в понедельник, 6 сентября, в Новоалтайске.

Хайрулинов родился 26 сентября 1939 года в селе Шаркаево Оренбургской области.

В 1975 году окончил живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде. С 1974 года по 2016 год преподавал в Новоалтайском художественном училище.

Он автор портретной галереи современников — ветеранов Великой Отечественной войны, труда, творческой интеллигенции.

Работы художника хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, картинной галерее Центрального музея Великой Отечественной войны и в других галереях и музеях России, а также зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что умерла известная алтайская художница Наталья Акимова.

ТОЛК